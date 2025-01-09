سموتريتش يتوعد بتصعيد الإبادة ويدعو لعدم الخوف من احتلال غزة

الوكيل الإخباري- توعد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بتصعيد الإبادة على قطاع غزة "بتجهيز الجحيم والاستعداد لتغيير كيفية إدارة الحرب"، وفق تعبيره، داعيا إلى "عدم الخوف من احتلال غزة".

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جاء ذلك في بث حي لسموتريتش -مساء الأربعاء- على موقع القناة 7 الإسرائيلية الخاصة، أجاب خلاله على أسئلة طرحها إسرائيليون.