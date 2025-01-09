سموتريتش يتوعد بتصعيد الإبادة ويدعو لعدم الخوف من احتلال غزة

جاء ذلك في بث حي لسموتريتش -مساء الأربعاء- على موقع القناة 7 الإسرائيلية الخاصة، أجاب خلاله على أسئلة طرحها إسرائيليون.
وقال الوزير المتطرف رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، "نستعد الآن لتغيير أساسي للغاية في كيفية إدارة الحرب في غزة".
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