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سموتريتش يجدد دعوته لاحتلال غزة وبن غفير يدعو لمنع الوقود والكهرباء

سموتريتش: يجب تغيير نهج الحرب، والتوجه نحو احتلال كامل لقطاع غزة
سموتريتش: يجب تغيير نهج الحرب، والتوجه نحو احتلال كامل لقطاع غزة
 
الأحد، 20-04-2025 07:20 ص
الوكيل الإخباري-   جدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش دعوته لاحتلال قطاع غزة وفرض حكم عسكري، في حين دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى منع الوقود والكهرباء عن القطاع.اضافة اعلان


وكتب سموتريتش في منشور على حسابه بمنصة "إكس" تعليقًا على خطاب بنيامين نتنياهو مساء أمس السبت: "سيدي رئيس الوزراء، لحديثك هذا المساء عن ضرورة إنهاء هذه الحرب بالنصر معنى واضح؛ يجب تغيير نهج الحرب، والتوجه نحو احتلال كامل لقطاع غزة دون خوف من إدارة عسكرية إذا لزم الأمر."

وأضاف: "يجب تدمير حماس، وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا أبدًا على دولة إسرائيل."

وسبق أن دعا سموتريتش، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، في أكثر من مناسبة إلى احتلال قطاع غزة بالكامل وتهجير سكانه الفلسطينيين.

الجزيرة
 
gnews

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