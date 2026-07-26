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سموتريتش يعلن توسيع مستوطنة عيلي في الضفة الغربية المحتلة

سموتريتش يعلن توسيع مستوطنة عيلي في الضفة الغربية المحتلة
سموتريتش يعلن توسيع مستوطنة عيلي في الضفة الغربية المحتلة
 
الأحد، 26-07-2026 08:38 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، الموافقة على توسيع مستوطنة "عيلي" المقامة على أراضٍ للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ثلاثة أضعاف مساحتها.اضافة اعلان


وقال سموتريتش، عبر منصة "إكس"، إن المجلس الأعلى للتخطيط سيدفع بـ763 وحدة سكنية في أحياء بـ"عيلي".

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مدينة جنين وعدد من بلدات وقرى المحافظة، تخللتها عمليات تفتيش واعتقال، بالتزامن مع انتشار مكثف وتحركات عسكرية متواصلة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس بعدد كبير من الآليات العسكرية، وانتشرت قوات من المشاة في عدد من أحيائها، وشنت حملة مداهمة واسعة لمنازل الفلسطينيين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال انسحبت من المدينة بعد قرابة ثلاث ساعات من الاقتحام، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، عقب انسحابها من طوباس، مخيم الفارعة، وشرعت بحملة مداهمة واسعة لمنازل الفلسطينيين.

وجاءت هذه التطورات عقب مقتل إسرائيليين اثنين، واستشهاد أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، وإصابة أربعة آخرين، بينهم ثلاثة بحالة خطرة، في بلدة تل جنوب غربي نابلس، إثر هجوم شنه مستوطنون مسلحون على البلدة واعتدائهم على السكان وممتلكاتهم.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر السبت، 30 فلسطينيًا على الأقل خلال اقتحامها قرية تل جنوب غرب نابلس.

كما اعتقلت 13 فلسطينيًا من قرى محافظة رام الله والبيرة، غالبيتهم من بلدة عبوين شمال المدينة.
 
 


gnews

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