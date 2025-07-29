الأربعاء 2025-07-30 12:01 ص
 

سموتريتش يهاجم رئيس أركان الجيش في جلسة الكابينت ويتهمه بالفشل

سموتريتش يهاجم رئيس أركان الجيش في جلسة الكابينت ويتهمه بالفشل
سموتريتش يهاجم رئيس أركان الجيش في جلسة الكابينت ويتهمه بالفشل
 
الثلاثاء، 29-07-2025 10:49 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، انتقد رئيس أركان الجيش إيال زامير، متهمًا إياه بالفشل في تحقيق أهداف العملية العسكرية.اضافة اعلان


وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن "المناوشات جرت خلال جلسة الكابينت بين سموتريتش ورئيس أركان الجيش إيال زامير، بشأن الوضع الحالي في قطاع غزة".

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن رئيس الأركان، قوله: "سيستغرق الأمر بين سنتين إلى خمس سنوات للسيطرة على كامل القطاع، ويجب الاستمرار بطريقة التقدم التدريجي".

وفي رده على تصريحات رئيس أركان الجيش إيال زامير، قال سموتريتش: "لقد اشتقت لهرتسي هاليفي، أعتذر لهاليفي".

يُذكر أن سموتريتش كان من أشد منتقدي هاليفي، واعتبر أنه المسؤول عن تأخر حسم العمليات في قطاع غزة، وطالب بإقالته، ودخل في صدام معه أكثر من مرة.

وقال سموتريتش، في وقت سابق، إن الاستيطان في قطاع غزة "أصبح أقرب من أي وقت مضى"، مؤكدًا أن "غزة جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل".

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية الرقاد يلتقي المتقاعدين العسكريين بجرش

وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في الكونغو الديمقراطية

ا

أخبار محلية إطلاق مشروع أتمتة خدمات المناطق الحرة

ا

أخبار محلية "الصحة الرقمية": خدمات تخصصية لمرضى القلب والسكري وغسيل الكلى والأشعة والعناية الحثيثة

k

أخبار محلية محمية الأزرق المائية تفوز بجائزتي "نجمة مراكز الزوار"

"لا لإطلاق العيارات النارية".. مبادرة مجتمعية في الزرقاء

أخبار محلية "لا لإطلاق العيارات النارية".. مبادرة مجتمعية في الزرقاء

المومني يؤكد دعم هيئة الإعلام للجنة الشكاوى وتعزيز استقلاليتها

أخبار محلية المومني يؤكد دعم هيئة الإعلام للجنة الشكاوى وتعزيز استقلاليتها

سموتريتش يهاجم رئيس أركان الجيش في جلسة الكابينت ويتهمه بالفشل

فلسطين سموتريتش يهاجم رئيس أركان الجيش في جلسة الكابينت ويتهمه بالفشل



 
 





الأكثر مشاهدة