سموتريتش يهاجم رئيس أركان الجيش في جلسة الكابينت ويتهمه بالفشل

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن "المناوشات جرت خلال جلسة الكابينت بين سموتريتش ورئيس أركان الجيش إيال زامير، بشأن الوضع الحالي في قطاع غزة".
وأضافت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن رئيس الأركان، قوله: "سيستغرق الأمر بين سنتين إلى خمس سنوات للسيطرة على كامل القطاع، ويجب الاستمرار بطريقة التقدم التدريجي".
وفي رده على تصريحات رئيس أركان الجيش إيال زامير، قال سموتريتش: "لقد اشتقت لهرتسي هاليفي، أعتذر لهاليفي".
يُذكر أن سموتريتش كان من أشد منتقدي هاليفي، واعتبر أنه المسؤول عن تأخر حسم العمليات في قطاع غزة، وطالب بإقالته، ودخل في صدام معه أكثر من مرة.
وقال سموتريتش، في وقت سابق، إن الاستيطان في قطاع غزة "أصبح أقرب من أي وقت مضى"، مؤكدًا أن "غزة جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل".
روسيا اليوم
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