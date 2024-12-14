سوليفان: قريبون من التوصل إلى صفقة تبادل في غزة

07:07 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/713225 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان للقناة الـ13 الإسرائيلية إن هناك تقدمًا بشأن التوصل إلى صفقة تبادل بشأن المحتجزين في قطاع غزة، وإنها قريبة التحقيق. اضافة اعلان





وأضاف سوليفان أن الأولوية هي إعادة المحتجزين الإسرائيليين والتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وأكد أنه لا يستطيع الجزم أن ذلك سيحدث أو لن يحدث خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لكنه أكد عزمه على تحقيق ذلك.



وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أثناء زيارته أنقرة أمس الجمعة أنه رأى "مؤشرات مشجعة" على التقدم نحو وقف لإطلاق النار في قطاع غزة الذي دمرته الحرب.



من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن هناك فرصة حقيقية لإبرام صفقة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.



من جهته، قال مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إن دعوة الرئيس المنتخب دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق في غزة كانت عاملًا كبيرًا في التنازلات الأخيرة.



ونقلت قناة "إن بي سي" عن المسؤول الأميركي أن هناك ثقة لم يشهدها منذ مايو/أيار الماضي في إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة.



في غضون ذلك، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن عددًا من ذوي الأسرى في غزة تظاهروا قبالة منزل وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر في القدس المحتلة.



وأضافت القناة أن المتظاهرين طالبوا ديرمر بالضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والإدارة الأميركية لإبرام صفقة تبادل.



وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أثناء زيارته أنقرة أمس الجمعة أنه رأى "مؤشرات مشجعة" على التقدم نحو وقف لإطلاق النار في قطاع غزة الذي دمرته الحرب.



وطالب بلينكن تركيا باستخدام نفوذها كي ترد حماس "بالإيجاب" على مقترح لوقف إطلاق النار للمساهمة في إنهاء هذا الوضع.



وقد سلط الإعلام الإسرائيلي الضوء على حالة الانقسام السياسي والشعبي بشأن احتمالات إبرام صفقة شاملة لاستعادة الأسرى ووقف الحرب على قطاع غزة، وسط تصاعد النقاشات بشأن ضرورة تغيير النهج الحالي للحكومة الإسرائيلية لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف.



وبحسب استطلاع نشرته القناة الـ13، أظهرت النتائج أن 65% من الإسرائيليين يدعمون وقف الحرب والسعي لصفقة شاملة، في حين يعارض 25% هذا التوجه، و10% أعربوا عن عدم معرفتهم أو ترددهم.



وجاءت هذه النتائج في ظل تصريحات متباينة لمسؤولين ومحللين بشأن فرص إتمام الصفقة ومدى استعداد الحكومة الإسرائيلية لتقديم تنازلات.









