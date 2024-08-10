سي إن إن: إسرائيل استخدمت قنبلة أميركية بقصف مدرسة التابعين

11:56 م

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الوكيل الإخباري- ذكرت شبكة سي إن إن الأميركية أن إسرائيل استعملت قنبلة أميركية صغيرة الحجم من طراز جي بي يو 39 في قصف مدرسة التابعين في قطاع غزة.

