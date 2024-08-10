 
الأحد 2024-08-11 12:59 ص
 
 

سي إن إن: إسرائيل استخدمت قنبلة أميركية بقصف مدرسة التابعين

من موقع القصف
من موقع القصف




 

السبت، 10-08-2024 11:56 م
الوكيل الإخباري-  ذكرت شبكة سي إن إن الأميركية أن إسرائيل استعملت قنبلة أميركية صغيرة الحجم من طراز جي بي يو 39 في قصف مدرسة التابعين في قطاع غزة.
gnews

أحدث الأخبار

من موقع القصف

فلسطين سي إن إن: إسرائيل استخدمت قنبلة أميركية بقصف مدرسة التابعين

جانب من المظاهرات

فلسطين مظاهرات أمام مقر نتنياهو بالقدس تطالب بصفقة وانتخابات مبكرة

معبر رفح البري

فلسطين إعلام إسرائيلي: مصر والسلطة تبحثان تمكين السلطة من السيطرة على معبر رفح

جانب من الفعالية

أخبار محلية بني مصطفى: المرأة جزء أساسي من رؤى التحديث السياسي والاقتصادي

الصفدي

أخبار محلية الصفدي: الأردن بخير وقادر على حماية نفسه

جانب من الفعاليات

أخبار محلية انطلاق فعاليات ملتقى المهندسين الشباب الكهربائي الثاني 2024

جانب من الفعاليات

أخبار محلية قائمة فجر الأغوار تطلق مهرجانها الانتخابي الأول

الخشمان في نادي السلط الرياضي

أخبار محلية نادي السلط: الكابتن محمد الخشمان رمز الوفاء واستمرارية النجاح





 


 



الأكثر مشاهدة