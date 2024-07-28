 
الأحد 2024-07-28 09:04 ص
 
 

سي إن إن: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة الأحد

غزة
غزة
الأحد، 28-07-2024 06:45 ص

 

  الوكيل الاخباري - قال مصدران مطلعان على الاجتماع لشبكة CNN  إنه سيتم استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والمحتجزين في روما، الأحد.

وسيقود مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، بيل بيرنز الفريق الأميركي، وينضم إليه نظراؤه من قطر ومصر وإسرائيل.

 

 

كلمات مفتاحية
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة "يرتكبه الكثيرون".. خطأ شائع يمنع فقدان الوزن

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تعتقل شابا من منزله في القدس

حالة الطقس

الطقس حالة الطقس لـ 3 ايام وارتفاع على درجات الحرارة بهذا الموعد

علم الامارات

عربي ودولي الإمارات تنفي العثور على جوازات إماراتية بمواقع قتالية بالسودان





 


 



الأكثر مشاهدة