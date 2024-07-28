سي إن إن: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة الأحد

الوكيل الاخباري - قال مصدران مطلعان على الاجتماع لشبكة CNN إنه سيتم استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والمحتجزين في روما، الأحد.



وسيقود مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، بيل بيرنز الفريق الأميركي، وينضم إليه نظراؤه من قطر ومصر وإسرائيل.