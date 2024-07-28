سي إن إن: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة الأحد

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697658 الوكيل الاخباري - قال مصدران مطلعان على الاجتماع لشبكة CNN إنه سيتم استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والمحتجزين في روما، الأحد.وسيقود مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، بيل بيرنز الفريق الأميركي، وينضم إليه نظراؤه من قطر ومصر وإسرائيل. اقرأ أيضاً قوات الاحتلال تعتقل شابا من منزله في القدس قوات الاحتلال تنسحب من مخيم قلنديا شمالي القدس قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق بخان يونس ورفح أردوغان: تركيا تنتظر اعتذارا من محمود عباس قوات الاحتلال تحاصر مخيم بلاطة الاحتلال يحتجز 3 شبان عند حاجز عطارة العسكري شمال رام الله "الصحة العالمية" تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة إصابة جندي إسرائيلي بجروح في إطلاق نار قرب نابلس 30 شهيدا وأكثر من 100 مصاب في مجزرة الاحتلال بمدرسة خديجة