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شاحنات المساعدات تتأهب لدخول غزة بعد وقف إطلاق النار - صورة

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 19-01-2025 12:28 م
الوكيل الإخباري-   تداولت منصات التواصل الاجتماعي صوراً لعشرات شاحنات المساعدات على أعتاب قطاع غزة ومعابرها بانتظار الدخول فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ .اضافة اعلان


وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كان قد أعلن اليوم الأحد وقف إطلاق النار رسمياً في قطاع غزة ، ليتم عقبها الإفراج عن أسرى الاحتلال مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين .



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