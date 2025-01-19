شاحنات المساعدات تتأهب لدخول غزة بعد وقف إطلاق النار - صورة

وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كان قد أعلن اليوم الأحد وقف إطلاق النار رسمياً في قطاع غزة ، ليتم عقبها الإفراج عن أسرى الاحتلال مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين .
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