شاحنات مساعدات تبدأ بالتوجه من مصر إلى غزة

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الوكيل الإخباري- ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، الأحد، أن شاحنات مساعدات بدأت التحرك من مصر نحو قطاع غزة، وذلك بعد تزايد الضغوط الدولية وتحذيرات من وكالات إغاثة من انتشار المجاعة في القطاع. اضافة اعلان





وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن قبل ساعات عن إنشاء "ممرات إنسانية" من أجل تأمين قوافل الأمم المتحدة التي تنقل المساعدات إلى سكان غزة وعن تطبيق "وقف لإطلاق النار للأغراض الإنسانية" في المناطق المكتظة بالسكان.



وكانت القناة 12 الإسرائيلية، قد أفادت نقلاً عن مسؤول كبير، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سيعلن الأحد عن "هدنة إنسانية" في عدد من المراكز السكانية داخل قطاع غزة، بما في ذلك مناطق في شمال القطاع.



وبحسب المسؤول، فإن الهدنة ستبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى المساء، في خطوة تهدف - على ما يبدو - إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية وتسهيل حركة المدنيين.



ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد الضغوط الدولية المطالبة بتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع، وتمكين وصول الإغاثة إلى المناطق المنكوبة من جراء العمليات العسكرية المستمرة.