شاهد.. استهداف كتائب القسام لقوة إسرائيلية في حي تل السلطان

وأظهر الفيديو رصد عناصر الكتائب لقوة إسرائيلية من 9 جنود كانت تتحصن بأحد المباني، ثم استهدافهم بالقذيفتين، كما أظهر الفيديو إخلاء طائرات مروحية إسرائيلية للقتلى والجرحى.
مشاهد بثتها كتائب القسام قالت إنها لاستهداف قوة إسرائيلية بقذيفتي "TBG" في حي تل السلطان غرب مدينة رفح#حرب_غزة pic.twitter.com/8ciao4BxAG— قناة الجزيرة (@AJArabic) August 10, 2024
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