شاهد.. استهداف كتائب القسام لقوة إسرائيلية في حي تل السلطان

الوكيل الإخباري- بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد فيديو لاستهداف عناصرها لمبنى تحصنت به قوة إسرائيلية بقذيفتي “تي بي جي” في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.



وأظهر الفيديو رصد عناصر الكتائب لقوة إسرائيلية من 9 جنود كانت تتحصن بأحد المباني، ثم استهدافهم بالقذيفتين، كما أظهر الفيديو إخلاء طائرات مروحية إسرائيلية للقتلى والجرحى.