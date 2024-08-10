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شاهد.. استهداف كتائب القسام لقوة إسرائيلية في حي تل السلطان

جانب من الفيديو الذي بثته كتائب القسام
جانب من الفيديو الذي بثته كتائب القسام




 

السبت، 10-08-2024 09:31 م

الوكيل الإخباري-  بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد فيديو لاستهداف عناصرها لمبنى تحصنت به قوة إسرائيلية بقذيفتي “تي بي جي” في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.


وأظهر الفيديو رصد عناصر الكتائب لقوة إسرائيلية من 9 جنود كانت تتحصن بأحد المباني، ثم استهدافهم بالقذيفتين، كما أظهر الفيديو إخلاء طائرات مروحية إسرائيلية للقتلى والجرحى.

 

gnews

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