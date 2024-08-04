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شاهد.. القسام تبث صورا لتفجير عين نفق بقوة إسرائيلية

كتائب القسام
كتائب القسام




 

الأحد، 04-08-2024 04:57 م

 الوكيل الإخباري - بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- صورا لتفجيرها عين نفق بقوة إسرائيلية يوم 19 يوليو/تموز الماضي، وأخرى لقنص جندي في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة.

 

 

 

 

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