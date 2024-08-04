شاهد.. القسام تبث صورا لتفجير عين نفق بقوة إسرائيلية

كتائب القسام تنشر صورا لما قالت إنها لتفجير نفق بقوة إسرائيلية، وقنص جندي في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/IAl2c5qGzd— قناة الجزيرة (@AJArabic) August 4, 2024
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