شاهد.. القسام تبث صورا لتفجير عين نفق بقوة إسرائيلية

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الوكيل الإخباري - بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- صورا لتفجيرها عين نفق بقوة إسرائيلية يوم 19 يوليو/تموز الماضي، وأخرى لقنص جندي في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة.