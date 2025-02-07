شاهد لحظة إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال قبل استشهاده بطولكرم

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية مساء اليوم الجمعة، استشهاد الطفل صدام حسين إياد رجب (7 سنوات) من بلدة كفر اللبد شرق طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه من المتوقع تشييع جثمانه بعد وصوله غدًا السبت إلى مسقط رأسه، في كفر اللبد شرقي طولكرم.
وكان الشهيد رجب أصيب في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، أثناء تواجده في الحي الغربي لمدينة طولكرم، خلال العدوان الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيمها.
وباستشهاد الطفل صدام رجب، يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ12 على التوالي، إلى 5 فلسطينيين.
وتشير الإحصائيات إلى أن نحو 10 آلاف و400 فلسطيني، أي ما يقرب من ألفين و105 عائلات نزحت قسرا من مخيم طولكرم، وتبقى فقط 400 أسرة داخل المخيم.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدن وبلدات شمالي الضفة الغربية منذ أكثر من أسبوعين، مخلّفا شهداء وجرحى، واعتقالات، ونسف منازل، ونزوحًا قسريًا، وسط تدمير واسع للممتلكات والبنية التحتية.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: سنتعامل مع غزة كـ "صفقة عقارية"
-
ترامب: لا داعي للعجلة بشأن تنفيذ خطة غزة
-
القسام تكشف أسماء 3 أسرى إسرائيليين ستفرج عنهم السبت
-
انفجارات بمخيم جنين تزامنا مع استمرار العملية العسكرية
-
الاحتلال يحول عمارة سكنية بطولكرم إلى ثكنة عسكرية بعد طرد سكانها
-
بن غفير يدعو لإقالة رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية إن حذر من عواقب مقترح ترامب
-
هيئة البث: وفد إسرائيلي إلى الدوحة السبت لاستكمال مفاوضات غزة
-
روسيا تدعو إلى الإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة