شاهد.. مقتل جندي إسرائيلي بعملية دهس في رام الله واستشهاد المنفذ

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن منفذ عملية الدهس عند مفرق "غفعات أساف"، هو هايل عيسى عبد الجبار ضيف الله "58 عاما" من سكان رافات قضاء رام الله.
وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان عن وقوع عملية دهس بالقرب من مفترق غفعات أساف قرب رام الله، وتحييد المنفذ بعد إطلاق النار عليه بكثافة من قبل جنود الاحتلال الذين هرعوا لمكان العملية.
بدورها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن عملية الدهس البطولية التي وقعت على حاجز بيت إيل العسكري هي رد طبيعي على إجرام الاحتلال في غزة والضفة.
وأضافت "ننعى منفذ هذه العملية البطولية وننعى معه شهداء طوباس الأبطال الذين ارتقوا إثر قصف صهيوني غادر صباح اليوم".
تغطية صحفية: فيديو يظهر لحظة تنفيذ عملية الدهس قرب مستوطنة "جفعات آساف" شرق رام الله. pic.twitter.com/CQ3qeXlcS4— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 11, 2024
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