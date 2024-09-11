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شاهد.. مقتل جندي إسرائيلي بعملية دهس في رام الله واستشهاد المنفذ

من موقع حادثة الدهس
من موقع حادثة الدهس
الأربعاء، 11-09-2024 12:05 م

الوكيل الإخباري- قتل جندي إسرائيلي، اليوم الأربعاء، في عملية دهس على مفرق "غفعات أساف" شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، فيما تم إطلاق النار على سائق شاحنة فلسطيني بزعم تنفيذه لعلمية الدهس ما أدى الى استشهاده.

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وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن منفذ عملية الدهس عند مفرق "غفعات أساف"، هو هايل عيسى عبد الجبار ضيف الله "58 عاما" من سكان رافات قضاء رام الله.

 

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان عن وقوع عملية دهس بالقرب من مفترق غفعات أساف قرب رام الله، وتحييد المنفذ بعد إطلاق النار عليه بكثافة من قبل جنود الاحتلال الذين هرعوا لمكان العملية.

 

بدورها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن عملية الدهس البطولية التي وقعت على حاجز بيت إيل العسكري هي رد طبيعي على إجرام الاحتلال في غزة والضفة.


وأضافت "ننعى منفذ هذه العملية البطولية وننعى معه شهداء طوباس الأبطال الذين ارتقوا إثر قصف صهيوني غادر صباح اليوم".

 

 

 
gnews

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