 
الثلاثاء 2025-01-07 02:01 ص
 

شبان يستهدفون مركبات مستوطنين قرب نابلس

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 07-01-2025 12:42 ص
الوكيل الإخباري-   قالت قناة الأقصى الفضائية إن شبانا فلسطينيين ألقوا الليلة زجاجات حارقة تجاه مركبات مستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.اضافة اعلان


يأتي هذا التطور وسط تصاعد لاعتداءات المستوطنين عقب عملية إطلاق النار التي وقعت قرب مستوطنة كدوميم شرق قلقيلية، وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وجرح 9 آخرين.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

تعبيرية

عربي ودولي واشنطن تحول 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر إلى لبنان

ارشيفية

فلسطين هيئة البث الإسرائيلية: 826 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بداية الحرب

دجاجة

عربي ودولي الولايات المتحدة تسجل أول وفاة بشرية بإنفلونزا الطيور

جلسة لمجلس النواب

أخبار محلية مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة

ارشيفية

فلسطين شبان يستهدفون مركبات مستوطنين قرب نابلس

جانب من اللقاء

أخبار محلية وفد من الإدارة المحلية يطلع على المبادرات الملكية المنفذة في دير أبي سعيد

تعبيرية

عربي ودولي تأخير رحلات الطيران في مطارات الولايات المتحدة وكندا بسبب الأحوال الجوية



 




الأكثر مشاهدة