شبان يستهدفون مركبات مستوطنين قرب نابلس

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الوكيل الإخباري- قالت قناة الأقصى الفضائية إن شبانا فلسطينيين ألقوا الليلة زجاجات حارقة تجاه مركبات مستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية. اضافة اعلان





يأتي هذا التطور وسط تصاعد لاعتداءات المستوطنين عقب عملية إطلاق النار التي وقعت قرب مستوطنة كدوميم شرق قلقيلية، وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وجرح 9 آخرين.