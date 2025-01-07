شبان يستهدفون مركبات مستوطنين قرب نابلس

يأتي هذا التطور وسط تصاعد لاعتداءات المستوطنين عقب عملية إطلاق النار التي وقعت قرب مستوطنة كدوميم شرق قلقيلية، وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وجرح 9 آخرين.
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