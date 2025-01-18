 
السبت 2025-01-18 07:21 م
 

شرطة الاحتلال : إصابة عدد من الأشخاص في إطلاق نار بتل أبيب

صورة أرشيفية لسيارة إسعاف إسرائيلية
صورة أرشيفية لسيارة إسعاف إسرائيلية
السبت، 18-01-2025 06:23 م

الوكيل الإخباري-   قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن عدة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار في تل أبيب السبت، دون إيراد تفاصيل إضافية.

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وأكدت شرطة الاحتلال في بيان "هناك إصابات في مكان الحادث، وفي هذه المرحلة، قوات كبيرة من الشرطة في طريقها إلى الموقع. الظروف غير واضحة حاليا"، مضيفة أن إطلاق النار وقع في شارع ليفونتين في تل أبيب.

 
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