شرطة الاحتلال : إصابة عدد من الأشخاص في إطلاق نار بتل أبيب

وأكدت شرطة الاحتلال في بيان "هناك إصابات في مكان الحادث، وفي هذه المرحلة، قوات كبيرة من الشرطة في طريقها إلى الموقع. الظروف غير واضحة حاليا"، مضيفة أن إطلاق النار وقع في شارع ليفونتين في تل أبيب.
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