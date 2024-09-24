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شرطة الاحتلال تعتقل صيدلياً فلسطينياً بسبب خاتم !

شرطة الاحتلال تعتقل شاب فلسطيني
شرطة الاحتلال تعتقل شاب فلسطيني
الثلاثاء، 24-09-2024 02:49 م
الوكيل الإخباري- اعتقلت الشرطة الإسرائيلية صيدليا فلسطينيا من سكان مدينة القدس الشرقية بتهمة ارتداء خاتم عليه عبارة "محمد رسول الله"، معتبرة ذلك سببا للاشتباه في انتمائه إلى "تنظيم إرهابي".اضافة اعلان


وقال النائب بالكنيست أيمن عودة في تصريح صحفي، الثلاثاء: "اعتقلت الشرطة مساء أمس في مدينة بيتاح تكفا (وسط) صيدليا من القدس بعد أن تم التبليغ عنه من قبل أحد الزبائن الذي صوره وهو يرتدي خاتما كُتبت عليه عبارة: محمد رسول الله".

وأضاف إن الشرطة الإسرائيلية "داهمت صيدلية في مدينة بيتاح تكڤا بصورة استفزازية لتقوم بالتحقيق مع العمّال العرب وبعدها قامت بتوقيف واعتقال الصيدلاني معتز عليّان بتهمة دعم داعش بسبب خاتمه، غير آبهين ودون أدنى فهم وبعنصريّة لعبارة ’محمد رسول الله’ رغم شرحه لهم".

الأناضول
 
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