شرطي إسرائيلي يطلق النار على مستوطنين ظن أنها فلسطينيين

12:47 ص

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الوكيل الإخباري- ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن المستوطنان المصابان كانا ملثمين وأن شرطي إسرائيلي شعر بالخوف منهما وأطلق عليهما النار. اضافة اعلان





وذكرت بعض المواقع الإخبارية الإسرائيلية أن المستوطنين كانا يحملان سلاح وأطلقا النار تجاه قرية الفندق وأطلق النار عليهما ظنا منه انهم مسلحين فلسطينيين.