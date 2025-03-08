شركة توزيع الكهرباء بغزة تدعو العالم إلى التدخل العاجل لضمان عودة الخدمة

وأكدت الشركة، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن غياب الكهرباء لأكثر من 519 يوما عن القطاع شكل كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث أدى إلى تراجع خطير في مختلف القطاعات الحيوية وعلى رأسها القطاع الصحي والصناعي والتجاري والزراعي والمياه والصرف الصحي والتعليم، والاتصالات والبلديات والمطاحن والمخابز.
وأشارت إلى أن تدمير 70 بالمئة من شبكات توزيع الكهرباء ومنع وإعاقة إدخال مواد الصيانة والمعدات والآليات لشركة توزيع الكهرباء من المعابر الفلسطينية يسهم في تأخير تنفيذ خطط التعافي المبكر لقطاع الكهرباء بغزة، وكذلك خطط التعافي المبكر للقطاعات الحيوية كافة.
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