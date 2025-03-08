شركة توزيع الكهرباء بغزة تدعو العالم إلى التدخل العاجل لضمان عودة الخدمة

الوكيل الإخباري- دعت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، جميع الأطراف الدولية والأطراف ذات العلاقة إلى التدخل العاجل لضمان عودة خدمة الكهرباء للقطاع بأسرع وقت ممكن من خلال تسهيل دخول مواد الصيانة والمعدات والآليات اللازمة لإعادة إعمار وتأهيل قطاع توزيع الكهرباء وإحياء جميع القطاعات الحيوية الأساسية التي تكافح يوميا من أجل منع انهيار خدماتها.

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وأكدت الشركة، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن غياب الكهرباء لأكثر من 519 يوما عن القطاع شكل كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث أدى إلى تراجع خطير في مختلف القطاعات الحيوية وعلى رأسها القطاع الصحي والصناعي والتجاري والزراعي والمياه والصرف الصحي والتعليم، والاتصالات والبلديات والمطاحن والمخابز.