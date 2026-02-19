الجمعة 2026-02-20 12:23 ص

شعث: نعمل بخطوات متدرجة لترسيخ الأمن وبناء أسس السلام في غزة

الخميس، 19-02-2026 11:43 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، علي شعث، التزام اللجنة بتحقيق الاستقرار والتنمية في قطاع غزة رغم الأوضاع الصعبة، مشيرًا إلى أن العمل يجري في بيئة غير عادية في ظل هشاشة الوضع القائم.

وأوضح خلال انعقاد الاجتماع الأول لمجلس السلام بمشاركة ممثلين عن أكثر من 45 دولة أن الجهود تتركز على استعادة الأمن في القطاع تحت سلطة واحدة وسلاح واحد، إلى جانب إعادة تشغيل عجلة الاقتصاد، واستعادة الخدمات الأساسية للسكان.


وأضاف أن اللجنة تعمل بخطوات متدرجة على ترسيخ أسس سلام مستدام في غزة، بما يضمن تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.

 
 


