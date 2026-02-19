شعث: نعمل بخطوات متدرجة لترسيخ الأمن وبناء أسس السلام في غزة

وأوضح خلال انعقاد الاجتماع الأول لمجلس السلام بمشاركة ممثلين عن أكثر من 45 دولة أن الجهود تتركز على استعادة الأمن في القطاع تحت سلطة واحدة وسلاح واحد، إلى جانب إعادة تشغيل عجلة الاقتصاد، واستعادة الخدمات الأساسية للسكان.
وأضاف أن اللجنة تعمل بخطوات متدرجة على ترسيخ أسس سلام مستدام في غزة، بما يضمن تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.
