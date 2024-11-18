شهادات مرعبة من سجن "عوفر": تعذيب وحرمان من الطعام والعلاج

الوكيل الإخباري- أظهرت شهادات جديدة لمعتقلي غزة في "عوفر"، وثقتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، أن إدارة سجون الاحتلال تواصل ارتكاب فظائع بحقّهم، تتضمن تعذيبهم جسديّا ونفسيّا، وحرمانهم من العلاج والطعام.



وقالت هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، في بيان صحفي مشترك اليوم الإثنين، إن الطواقم القانونية التابعة لها تمكنت مؤخرا من زيارة 15 معتقلا من قطاع غزة في سجن "عوفر"، والذين أكدوا استمرار تكبيلهم منذ أكثر من 10 شهور على مدار الساعة، وأنهم محرومون من استخدام المناديل الورقية ، والصابون، وفقط يتم السماح لهم بالاستحمام كل 10 أيام، لمدة ثلاث دقائق، وفقدوا قدرتهم على تقدير الوقت.

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