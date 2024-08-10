شهداء بغارة على منزل بجباليا

08:58 ص

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الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف قوات الاحتلال منزلا في جباليا البلد شمال قطاع غزة.



وذكرت مواقع فلسطينية محلية أن المنزل يعود لعائلة أبو خليفة في جباليا.