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شهداء بقصف إسرائيلي على مخيمي البريج والمغازي

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 06-12-2024 04:14 م
الوكيل الإخباري-   أكد مراسل الجزيرة استشهاد وإصابة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.اضافة اعلان


وأضاف أن قصفا إسرائيليا أدى لاستشهاد شخصين وإصابة آخرين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
 
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