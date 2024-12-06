شهداء بقصف إسرائيلي على مخيمي البريج والمغازي

04:14 م

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الوكيل الإخباري- أكد مراسل الجزيرة استشهاد وإصابة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. اضافة اعلان





وأضاف أن قصفا إسرائيليا أدى لاستشهاد شخصين وإصابة آخرين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.