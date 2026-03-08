شهداء بقصف الاحتلال سيارة غرب مدينة غزة

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت سيارة في المنطقة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.
