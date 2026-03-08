شهداء بقصف الاحتلال سيارة غرب مدينة غزة

الوكيل الإخباري- استشهد 3 فلسطينيين عصر اليوم الأحد جراء بقصف نفذه الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة.

