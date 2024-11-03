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شهداء بينهم امرأتان وأطفالهما جراء قصف الاحتلال جباليا ورفح

قصف عنيف على غزة
قصف عنيف على غزة
الأحد، 03-11-2024 12:53 م
الوكيل الإخباري-   استشهد عدد من أهالي قطاع غزة، بينهم امرأتان وأطفالهما، وأصيب آخرون، صباح اليوم الأحد، جراء قصف طائرة الاحتلال جباليا ورفح، شمال وجنوب قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية، باستشهاد امرأة وطفليها، في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال في منطقة خربة العدس شمال شرق مدينة رفح.

وأضافت المصادر ذاتها، أن امرأة ونجلها وطفلتها استشهدوا في قصف طائرات الاحتلال حي الجرن في جباليا.

وتواصل قوات الاحتلال نسف مربعات سكنية وسط مخيم جباليا.

وأشارت المصادر، إلى أن فلسطينياً استشهد في قصف طائرات الاحتلال في منطقة السودانية، شمال غرب مدينة غزة.

وفا
 
gnews

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