شهداء بينهم 10 من منتظري المساعدات غرب مدينة رفح جنوب القطاع

وأفادت وسائل إعلام، باستشهاد 4 مواطنين فلسطينيين وإصابة عدد آخر، باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا في بلدة جباليا البلد شمال قطاع غزة.
وأضاف أن 10 فلسطينيين استُشهدوا وأصيب آخرون، بنيران جيش الاحتلال قرب مركز مساعدات شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
واستُشهد ثلاثة أشقاء في قصف للاحتلال استهدفهم خلال تفقدهم منزلهم في منطقة السلاطين بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
في السياق، أعلن مستشفى العودة في النصيرات، استقباله خلال الساعات الماضية شهيدين و35 إصابة، جراء استهداف الاحتلال تجمعات للمواطنين الفلسطينيين من منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع، وبين الإصابات 16 حالة خطيرة تم تحويلها إلى مستشفيات المحافظة الوسطى.
وأعلن مصدر في مستشفى ناصر استشهاد فلسطيني على الأقل وإصابة آخرين من منتظري المساعدات، بنيران جيش الاحتلال جنوبي مدينة خان يونس.
كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ومنطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وكانت مصادر طبية في قطاع غزة قد أكدت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء منتظري المساعدات الغذائية بلغ 450 شهيداً، وأكثر من 3,466 إصابة، منذ البدء بالعمل بمراكز توزيع المساعدات أواخر الشهر الماضي.
وفا
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