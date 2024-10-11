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شهداء في غارات للاحتلال على شمال ووسط غزة

جانب من الغارات على غزة
غزة
الجمعة، 11-10-2024 09:21 م
الوكيل الإخباري-   استشهد 10 فلسطينيين بينهم أطفال، وأصيب آخرون، الجمعة، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، على شمال ووسط قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء منذ فجر الجمعة إلى 34 شهيدا، منهم 15 في مخيم جباليا.اضافة اعلان


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بانتشال جثامين 4 شهداء من عائلة نبهان من منطقة "بئر نعجة" غرب مخيم جباليا شمال القطاع، عقب ارتقائهم في غارة للاحتلال، وجرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا.
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