شهداء في غارات للاحتلال على شمال ووسط غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بانتشال جثامين 4 شهداء من عائلة نبهان من منطقة "بئر نعجة" غرب مخيم جباليا شمال القطاع، عقب ارتقائهم في غارة للاحتلال، وجرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا.
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