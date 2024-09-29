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شهداء في غارات ليلية على غزة وجباليا

مسعفون يحاولون إنقاذ فلسطيني
مسعفون يحاولون إنقاذ فلسطيني
الأحد، 29-09-2024 07:53 ص

الوكيل الإخباري- شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات ليلية على قطاع غزة، مما أسفر عن شهداء ومصابين، في حين نسفت قوات الاحتلال مزيدا من المباني السكنية.

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وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين فجر اليوم الأحد في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بمحيط مفترق الشعبية وسط مدينة غزة.


كما أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد وإصابة فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية على منزل في محيط مدرسة صلاح الدين غرب المدينة.


وفي الأحياء الجنوبية لمدينة غزة نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية مجمعات سكنية عدة، بحسب ما أوردته قناة الأقصى الفضائية.


وأضافت القناة أن نسف المباني تزامن مع إطلاق آليات الاحتلال النار في المنطقة.

 
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