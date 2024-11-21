 
الخميس 2024-11-21 07:49 م
 

شهداء في قصف إسرائيلي على منطقة المواصي

غزة
غزة
الخميس، 21-11-2024 07:22 م
الوكيل الإخباري-   أفاد مراسل باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على منطقة المواصي التي تؤوي نازحين غربي خان يونس.اضافة اعلان


والمواصي منطقة ساحلية فلسطينية، تقع جنوبي غرب قطاع غزة، اشتهرت بأراضيها الزراعية ومياهها الجوفية العذبة، وقد تحولت بفعل سياسات الاحتلال الإسرائيلي من "سلّة غذاء قطاع غزة" إلى أراض قاحلة، وبؤرة للنزوح في القطاع.
 
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