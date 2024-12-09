شهداء في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين شمال قطاع غزة

كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، بعد قصف طيران الاحتلال مربعا سكنيا بالقرب من مسجد المقادمة في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,708 فلسطينياً ، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,050 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
وفا
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