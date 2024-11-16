 
السبت 2024-11-16 10:23 ص
 

شهداء في قصف الاحتلال مدنيين في بيت لاهيا

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 16-11-2024 07:23 ص

الوكيل الإخباري-    استشهد عدد من الفلسطينيين، ليل الجمعة-السبت، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

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وقال مراسل "وفا" إن طيران الاحتلال قصف منازل لفلسطينيين في محيط مسجد مصعب بن عمير في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال.


وأوضح أن قوات الاحتلال تواصل عمليات نسف المنازل في مناطق شمال قطاع غزة، خاصة في مخيم جباليا، بينما تواصل مدفعية الاحتلال قصفها تلك المناطق بالقذائف والأسلحة الرشاشة.

 
gnews

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