شهداء في قصف الاحتلال مدنيين في بيت لاهيا

وقال مراسل "وفا" إن طيران الاحتلال قصف منازل لفلسطينيين في محيط مسجد مصعب بن عمير في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال.
وأوضح أن قوات الاحتلال تواصل عمليات نسف المنازل في مناطق شمال قطاع غزة، خاصة في مخيم جباليا، بينما تواصل مدفعية الاحتلال قصفها تلك المناطق بالقذائف والأسلحة الرشاشة.
-
أخبار متعلقة
-
خمسة شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مدينة رفح
-
بسبب هاتف .. حادث خطير بين طائرتي "إف 16" إسرائيليتين
-
11 شهيدا وعشرات الجرحى في غارات الاحتلال على غزة ورفح
-
القسام تقنص 4 جنود وتدمر آليات عسكرية إسرائيلية
-
خارجية فلسطين: تقسيم الضفة مكانيا وزمانيا ضمُّ معلن وتقويض لحل الدولتين
-
الاحتلال يرتكب ثلاثة مجازر بحق عائلات قطاع غزة
-
40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
استشهاد أسيرين بسجون الاحتلال بينهما قيادي بحماس