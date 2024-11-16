شهداء في قصف الاحتلال مدنيين في بيت لاهيا

الوكيل الإخباري- استشهد عدد من الفلسطينيين، ليل الجمعة-السبت، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

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وقال مراسل "وفا" إن طيران الاحتلال قصف منازل لفلسطينيين في محيط مسجد مصعب بن عمير في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال.