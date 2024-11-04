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شهداء في قصف منزل بحي التفاح شرقي غزة

غزة
غزة
الإثنين، 04-11-2024 02:12 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على منزل في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

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وكان قد قال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ قصفا مدفعيا كثيفا وإطلاق نار من آلياته على حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

 
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