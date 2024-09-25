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شهداء وإصابات في قصف الاحتلال لمناطق في غزة

قصف عنيف على غزة
قصف عنيف على غزة
الأربعاء، 25-09-2024 09:45 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمناطق واسعة في قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر في الدفاع المدني، بأن طواقمها انتشلت جثمان مسن (70 عاما)، وشاب استشهدا بعد استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين في منطقة خربة العدس شمال رفح جنوب قطاع غزة.

كما انتشلت طواقم الدفاع المدني في القطاع جثمان فتاة من تحت أنقاض منزلها المدمر جراء قصفه من قبل الاحتلال أمس في منطقة النادي الأهلي بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما جرى انتشال جثامين ثلاثة شهداء بعد قصف طيران الاحتلال مركبة مدنية شمال شرق مخيم النصيرات.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار تجاه المناطق الغربية لقطاع غزة، واستهدف طيران الاحتلال ارضا زراعية ببلدة الفخاري شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
 
gnews

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