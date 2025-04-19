شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينتي خان يونس وغزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن 5 فلسطينيين استشهدوا، وجرح العشرات، من جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين من عائلة القاضي في شارع روني صالح بمنطقة المواصي غربي خان يونس.
كما استشهد 4 فلسطينيين، بينهم طفلان، وفتاة، وأصيب آخرون، من جراء قصف خيمة تؤوي نازحين لعائلة أبو ندى في المنطقة ذاتها.
وأكدت وفا، استشهاد فلسطيني، وإصابة 20 آخرين، بينهم 15 طفلا، بعضهم وصفت إصاباتهم بالخطيرة، في قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي منزلا لعائلة أبو شمالة في المخيم الغربي بخان يونس.
وفي مدينة غزة، استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، من جراء استهداف الاحتلال خيمة في شارع أبو حصيرة غربا.
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