شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على غزة وخان يونس

03:01 م

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الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قصفا إسرائيليا استهدف مواطنين في محيط مسجد بدر بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة خلّف عددا من الشهداء والجرحى.



وفي جنوب القطاع استشهد مواطنان في قصف استهدفهما بشارع أبو سرور في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.