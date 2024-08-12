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شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على غزة وخان يونس

ارشيفية
ارشيفية




 

الإثنين، 12-08-2024 03:01 م
الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قصفا إسرائيليا استهدف مواطنين في محيط مسجد بدر بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة خلّف عددا من الشهداء والجرحى.

وفي جنوب القطاع استشهد مواطنان في قصف استهدفهما بشارع أبو سرور في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.
gnews

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