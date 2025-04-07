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شهداء وجرحى بمجازر إسرائيلية بمناطق متفرقة في قطاع غزة

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 07-04-2025 10:28 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد صحفي فلسطيني وفلسطيني وأصيب عدد من الصحفيين فجر اليوم الاثنين، جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة للصحفيين بجوار مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوبي قطاع غزة.اضافة اعلان


كما استشهد أربعة فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي استهدف ثلاثة منازل بدير البلح وسط قطاع غزة، واستشهد ثلاثة آخرون في قصف الاحتلال لعدد من الفلسطينيين في شارع وادي العرايس بحي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة.

واستشهد فلسطينيان وأصيب ثلاثة آخرون جراء قصف الاحتلال لمجموعة من الفلسطينيين في جباليا شمال قطاع غزة.

بترا
 
gnews

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