شهداء وجرحى بمجازر إسرائيلية بمناطق متفرقة في قطاع غزة

كما استشهد أربعة فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي استهدف ثلاثة منازل بدير البلح وسط قطاع غزة، واستشهد ثلاثة آخرون في قصف الاحتلال لعدد من الفلسطينيين في شارع وادي العرايس بحي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة.
واستشهد فلسطينيان وأصيب ثلاثة آخرون جراء قصف الاحتلال لمجموعة من الفلسطينيين في جباليا شمال قطاع غزة.
بترا
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