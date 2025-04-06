شهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال خيمة ومنزلا في مواصي خان يونس

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الوكيل الإخباري- استُشهد خمسة فلسطينيين وأُصيب آخرون، مساء أمس السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة. اضافة اعلان





وأفادت تقارير صحفية بأن طائرات الاحتلال استهدفت خيمة تؤوي نازحين ومنزلًا في مواصي خان يونس، ما أدى لاستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة أكثر من 20 آخرين.



ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 50,669 فلسطينيًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 115,225 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

