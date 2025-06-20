شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

وقالت مصادر فلسطينية، إن جيش الاحتلال أطلق النار بكثافة تجاه آلاف المواطنين منتظري المساعدات عند مركز توزيع المساعدات الذي تديره الشركة الأمنية الأميركية جنوب محور نتساريم، مما أدى إلى استشهاد 25 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 120 آخرين.
كما استُشهد 11 فلسطينيًا وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلًا بمنطقة المعسكر غرب دير البلح وسط قطاع غزة.
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