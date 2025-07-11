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شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

غزة
غزة
 
الجمعة، 11-07-2025 12:16 م

الوكيل الإخباري-    استشهد فلسطينيان، بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، منطقة السطر شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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كما استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب أكثر من 60 آخرين، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على منتظري المساعدات في منطقة الشاكوش شمال غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

 
 
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