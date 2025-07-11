شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطينيان، بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، منطقة السطر شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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