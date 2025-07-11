شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

كما استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب أكثر من 60 آخرين، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على منتظري المساعدات في منطقة الشاكوش شمال غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
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