شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي بخان يونس وغزة

الوكيل الإخباري- استشهد ستة فلسطينيين وأصيب العشرات، فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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كما استشهد فلسطينيان في قصف قرب عمارة جاسر وسط خان يونس.