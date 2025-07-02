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شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي بخان يونس وغزة

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أرشيفية
 
الأربعاء، 02-07-2025 09:12 ص

الوكيل الإخباري- استشهد ستة فلسطينيين وأصيب العشرات، فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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كما استشهد فلسطينيان في قصف قرب عمارة جاسر وسط خان يونس.


واستشهد أربعة فلسطينيين بينهم طفلان في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في حي التفاح شرق مدينة غزة.

 
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