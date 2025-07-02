شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي بخان يونس وغزة

كما استشهد فلسطينيان في قصف قرب عمارة جاسر وسط خان يونس.
واستشهد أربعة فلسطينيين بينهم طفلان في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في حي التفاح شرق مدينة غزة.
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