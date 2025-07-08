شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي عدة مناطق في غزة

واستشهد فلسطينيان جراء قصف طائرات الاحتلال رفح الغربية جنوب قطاع غزة.
وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة أبو حلو الشرقية التي تؤوي نازحين .
وفي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخر، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي غرفة فوق منزل.
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