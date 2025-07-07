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شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي لعدة مناطق في غزة

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 07-07-2025 09:31 ص
الوكيل الإخباري- استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب 15 آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال استهدف غرفة في عيادة الرمال في شارع الوحدة وسط مدينة غزة.اضافة اعلان


كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على منزل وسط مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وفي برج الظافر 2 قرب مقر شركة "جوال" في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال.

وكذلك استشهد ثلاثة فلسطينيين وأُصيب آخرون، جرّاء استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلاً يعود لعائلة الجدي في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.
 
 
gnews

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