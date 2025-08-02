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شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي لعدة مناطق في غزة

غزة
غزة
 
السبت، 02-08-2025 09:03 ص
الوكيل الإخباري- استُشهدت فلسطينية وابنتها جراء قصف طائرات الاحتلال، فجر اليوم السبت، خيمة على بوابة سجن أصداء شمال غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة.اضافة اعلان


كما استُشهد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف مسيّرة إسرائيلية على خيام النازحين بالقرب من مفترق الصناعة شمالي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

واستُشهد فلسطيني وزوجته وأبناؤه الثلاثة باستهداف طائرات الاحتلال منزله في منطقة التعابين ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وفي بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، استُشهد شاب جراء قصف من طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي.
 
 
gnews

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