شهداء وجرحى جراء تكثيف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

واستشهد 6 فلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي، على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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