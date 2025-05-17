السبت 2025-05-17 12:24 م
 

شهداء وجرحى جراء تكثيف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

غزة
غزة
 
السبت، 17-05-2025 09:16 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد 15 فلسطينيا، وجرح آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيّرة، على مدينتي خان يونس وغزة.

اضافة اعلان


واستشهد 6 فلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي، على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 
gnews

أحدث الأخبار

بلا

طب وصحة فوائد صحية لتوت الزعرور.. تعرفوا إليها

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس الارصاد : هذا موعد ذروة الكتلة الحارة التي تؤثر على الاردن

للا

طب وصحة حمية تحد من علامات الشيخوخة غير الصحية.. تعرفوا على تفاصيلها

العقبة

أخبار محلية اختتام فعاليات مسار الثورة العربية الكبرى في العقبة

ر

طب وصحة 5 عادات يومية بسيطة تعزز صحة القلب بحسب طبيب أميركي

غزة

فلسطين مسؤول أممي: الأمم المتحدة لديها القدرة لتقديم المساعدات في غزة

السوق المركزي

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي

قلقل

فيديو منوع نال إعجابًا كبيراً : تعامل معالج طبيعي مع طفلة تعاني في الحركة



 
 





الأكثر مشاهدة