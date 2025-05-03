السبت 2025-05-03 11:49 ص
 

شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال جنوبي قطاع غزة

غزة
غزة
 
السبت، 03-05-2025 09:28 ص

الوكيل الإخباري-  استشهد 11 فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب آخرون فجر اليوم السبت، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة.

اضافة اعلان


كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

 
gnews

أحدث الأخبار

الدفاع المدني

خاص بالوكيل وفاة 4 اطفال بحريق في سكن مسجد بمنطقة ابو علندا

يؤب

طب وصحة العضلات بعد الأربعين- 7 أطعمة غنية بالبروتين للحفاظ عليها

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية سفارة هولندا: الدعم الهولندي لأمن المياه والتجارة بالأردن في الصدارة

طلاب مدارس

أخبار محلية إنجازات رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع التعليم خلال الربع الأول

سنغافورة

عربي ودولي بدء التصويت في الانتخابات العامة في سنغافورة

الانتخابات العامة بأستراليا

عربي ودولي انطلاق التصويت في الانتخابات العامة بأستراليا

وزارة العمل

أخبار محلية 500 شركة تؤكد مشاركتها في اليوم الوطني للتشغيل الثلاثاء

بر

منوعات كيف تسهل التأشيرة الخليجية الموحدة السفر بين دول مجلس التعاون الخليجي؟



 
 





الأكثر مشاهدة