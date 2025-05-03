شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال جنوبي قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استشهد 11 فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب آخرون فجر اليوم السبت، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة.

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