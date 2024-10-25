شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال خانيونس وجباليا

الوكيل الإخباري- استشهد 14 مواطنا إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بمنطقة قيزان النجار جنوب شرق مدينة خانيونس بقطاع غزة.

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كما استشهد خمسة مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في جنوب شرق مدينة خانيونس، مثلما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب سبعة آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين جنوب غربي مدينة خانيونس.