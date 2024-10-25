 
الجمعة 2024-10-25 12:20 م
 

شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال خانيونس وجباليا

قصف على غزة
غزة
الجمعة، 25-10-2024 10:25 ص

الوكيل الإخباري-    استشهد 14 مواطنا إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بمنطقة قيزان النجار جنوب شرق مدينة خانيونس بقطاع غزة.

اضافة اعلان


كما استشهد خمسة مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في جنوب شرق مدينة خانيونس، مثلما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب سبعة آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين جنوب غربي مدينة خانيونس.


من جهة أخرى قال مدير مستشفى كمال عدوان، إنه أصيب عدد من الطاقم الطبي، كما تحطمت نوافذ غرف المرضى في المستشفى إثر القصف الإسرائيلي المتواصل.

 
gnews

أحدث الأخبار

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يحذر السائقين : هبات غبارية على الطرق الصحراوية

جيش الاحتلال الاسرائيلي

عربي ودولي مقتل 5 وإصابة 20 من الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان

التوقيت الشتوي

خاص بالوكيل تعديل تلقائي على ساعات الاردنيين .. وحسم الجدل حول عودة التوقيت الشتوي

جانب من القصف على قطاع غزة

فلسطين استشهاد أطفال في مستشفى كمال عدوان

علم ايران

عربي ودولي قناة عبرية: تل ابيب تنهي استعداداتها للهجوم على ايران

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

أخبار محلية لقاء مرتقب بين الصفدي ونظيره الأميركي

أونصات ذهبية

أسواق ومال الذهب يتراجع لكنه يتجه لتحقيق ثالث مكاسب أسبوعية

حقل نفطي

أسواق ومال النفط يصعد ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية



 


الأكثر مشاهدة