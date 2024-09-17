شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين بمنطقة البركة بدير البلح، وسط القطاع.
واستشهد 3 مواطنين بغارة إسرائيلية على منزل في شارع الثلاثيني بمدينة غزة.
واستشهد مواطن وأصيب عدد من المواطنين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل بشارع الصحابة بمدينة غزة.
وأصيب 4 مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين بالقرب من برج الأندلس، شمالي مدينة غزة.
--(بترا)
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