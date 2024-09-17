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شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 17-09-2024 09:21 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال 4 منازل بمخيم البريج، وسط قطاع غزة.

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كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين بمنطقة البركة بدير البلح، وسط القطاع.


واستشهد 3 مواطنين بغارة إسرائيلية على منزل في شارع الثلاثيني بمدينة غزة.


واستشهد مواطن وأصيب عدد من المواطنين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل بشارع الصحابة بمدينة غزة.


وأصيب 4 مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين بالقرب من برج الأندلس، شمالي مدينة غزة.
--(بترا)

 
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