شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استشهد، فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر الجمعة، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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وأفادت (وفا) باستشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين، جراء استهداف زوارق الاحتلال الإسرائيلي صيادين على شاطئ بحر مدينة رفح.



واستشهد 8 فلسطينيين وأصيب وفُقد آخرون، إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلا في محيط مستوصف الدرج وسط محافظة غزة، فيما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلا في حي المنشية ببلدة بيت لاهيا، شمال القطاع.