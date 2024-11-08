شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

وأفادت (وفا) باستشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين، جراء استهداف زوارق الاحتلال الإسرائيلي صيادين على شاطئ بحر مدينة رفح.
واستشهد 8 فلسطينيين وأصيب وفُقد آخرون، إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلا في محيط مستوصف الدرج وسط محافظة غزة، فيما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلا في حي المنشية ببلدة بيت لاهيا، شمال القطاع.
وفي خان يونس، جنوب القطاع، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف خيمة للنازحين في منطقة التحلية.
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