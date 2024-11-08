 
الجمعة 2024-11-08 10:42 ص
 

شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

غزة
غزة
الجمعة، 08-11-2024 10:28 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد، فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر الجمعة، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

اضافة اعلان


وأفادت (وفا) باستشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين، جراء استهداف زوارق الاحتلال الإسرائيلي صيادين على شاطئ بحر مدينة رفح.


واستشهد 8 فلسطينيين وأصيب وفُقد آخرون، إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلا في محيط مستوصف الدرج وسط محافظة غزة، فيما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلا في حي المنشية ببلدة بيت لاهيا، شمال القطاع.


وفي خان يونس، جنوب القطاع، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف خيمة للنازحين في منطقة التحلية.

 
gnews

أحدث الأخبار

زلزال

أخبار محلية مرصد الزلازل يسجل 138 زلزالا محليا منذ بداية العام الحالي

غزة

فلسطين شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد

فلسطين لبيد يهاجم نتنياهو ويقول إنه عين دمية وزيرا للدفاع

غزة

فلسطين 1500 شهيد في شمال غزة خلال 34 يوما

إسعاف في هولندا

عربي ودولي خارجية الاحتلال تعلن حصيلة إصابات الإسرائيليين بهولندا

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يعود إلى أرض الوطن

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يقتحم نابلس

ترامب وسوزي

عربي ودولي ترامب يعتزم تعيين مديرة حملته الانتخابية بمنصب رفيع



 


الأكثر مشاهدة