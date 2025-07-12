شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

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الوكيل الإخباري- استُشهد 4 فلسطينيين فجر اليوم، جراء قصف الاحتلال محطة البركة للبترول في دير البلح، وسط قطاع غزة. اضافة اعلان





وبحسب مصادر ، استُشهد فلسطيني وزوجته وأطفاله في قصف إسرائيلي استهدف خيمتهم في مخيم المناصرة بدير البلح، وسط قطاع غزة.



واستُشهد فلسطيني بقصف إسرائيلي استهدف شقة عائلته وسط القطاع، كما استُشهد 4 مواطنين وأُصيب 10 آخرون في قصف إسرائيلي على منزل في شارع يافا بحي التفاح، شرقي مدينة غزة.



واستُشهد 4 فلسطينيين آخرين في قصف إسرائيلي لمبنى بجوار نقابة المحامين والجامعة الإسلامية، جنوب غرب مدينة غزة.



كما استُشهد 3 فلسطينيين جراء استهداف شقة سكنية في عمارة المعلمين في محيط محطة بهلول في الشيخ رضوان، شمال غرب مدينة غزة، واستُشهد فلسطيني جراء استهداف شقة سكنية في عمارة بشارع الثورة، غربي مدينة غزة.