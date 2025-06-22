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شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال على قطاع غزة

نا
أرشيفية
 
الأحد، 22-06-2025 11:47 ص

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني وزوجته صباح اليوم الأحد، جراء قصف مسيرة للاحتلال استهدفت شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد شخص إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزله فجر اليوم الأحد في مخيم البريج وسط القطاع، كما استشهد شخصان جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مخيم الريان بمواصي خان يونس جنوبي القطاع.


الى ذلك، أصيب أكثر من 10 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال قرب مركز توزيع مساعدات الشركة الأميركية شمالي مدينة رفح، جنوبي غزة وأصيبت مواطنة فلسطينية بعيار ناري في الرقبة في منطقة أصداء شمالي مدينة خان يونس.

 
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