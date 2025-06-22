شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال على قطاع غزة

وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد شخص إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزله فجر اليوم الأحد في مخيم البريج وسط القطاع، كما استشهد شخصان جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مخيم الريان بمواصي خان يونس جنوبي القطاع.
الى ذلك، أصيب أكثر من 10 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال قرب مركز توزيع مساعدات الشركة الأميركية شمالي مدينة رفح، جنوبي غزة وأصيبت مواطنة فلسطينية بعيار ناري في الرقبة في منطقة أصداء شمالي مدينة خان يونس.
-
أخبار متعلقة
-
"المطبخ العالمي" يعلن استئناف عمله في قطاع غزة بعد 12 أسبوعا من التوقف
-
ارتفاع حصيلة عدد شهداء غزة إلى 55908
-
21 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة بينهم 11 من منتظري المساعدات
-
البرلمان العربي وإيطاليا يبحثان الأوضاع في غزة
-
الاحتلال يغلق أبواب المسجد الأقصى ويمنع وصول المصلين للجمعة الثانية
-
شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
-
شهيد و 10 إصابات برصاص مستعمرين في الخليل ونابلس
-
الاحتلال يشدد الخناق على المسجد الأقصى