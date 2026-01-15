شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلاً في دير البلح

الوكيل الإخباري- استشهد ستة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في منطقة مخيم دير البلح غرب مدينة دير البلح، وسط قطاع غزّة.

