شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلاً في دير البلح

وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال شنت غارات استهدفت منزلاً في مخيم دير البلح مما اسفر عن استشهاد ستة مواطنين وإصابة آخرين.
